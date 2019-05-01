Полиция задержала стрелка, убившего двух и ранившего четверых в американском университете

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Стрельбу в Университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека и еще четверо получили ранения, устроил студент Тристан Террелл. Об этом сообщил местный телеканал WSOCtv.

В результате нападения погибли два человека, еще четверо пострадали. По данным медиков, двое раненых находятся в критическом состоянии.

О мотивах нападавшего ничего неизвестно. На пресс-конференции полицейские сообщили, что, как только они получили сообщение о подозреваемом, вошли в здание, разоружили его и взяли под стражу.

Стрельба произошла накануне в классе на территории университетского кампуса. Место происшествия было оцеплено в течение нескольких часов.