Полиция задержала стрелка, убившего двух и ранившего четверых в американском университете

22-летний студент открыл огонь в классе.

Фото: twitter/PsychoticWolf

Стрельбу в Университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека и еще четверо получили ранения, устроил студент Тристан Террелл. Об этом сообщил местный телеканал WSOCtv.

В результате нападения погибли два человека, еще четверо пострадали. По данным медиков, двое раненых находятся в критическом состоянии.

О мотивах нападавшего ничего неизвестно. На пресс-конференции полицейские сообщили, что, как только они получили сообщение о подозреваемом, вошли в здание, разоружили его и взяли под стражу.

Стрельба произошла накануне в классе на территории университетского кампуса. Место происшествия было оцеплено в течение нескольких часов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический проводВ Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод
Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсетьВо Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсеть
Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"
Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском
В Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскимиВ Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскими
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала двух граждан Китая по подозрению в торговле украинкамиПолиция задержала двух граждан Китая по подозрению в торговле украинками
Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцуПолиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу
Полиция Киева задержала 15-летнего подростка за покушение на мать и бабушкуПолиция Киева задержала 15-летнего подростка за покушение на мать и бабушку
Полиция Грузии задержала украинку с 10 детьми по подозрению в торговле людьмиПолиция Грузии задержала украинку с 10 детьми по подозрению в торговле людьми
Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"
В Тернополе полиция нашла мужчину, укравшего у бывшей жены 4-месячного ребенкаВ Тернополе полиция нашла мужчину, укравшего у бывшей жены 4-месячного ребенка
Полиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в КиевеПолиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве
СБУ задержала партию кокаина из Южной Америки на $1 млнСБУ задержала партию кокаина из Южной Америки на $1 млн
"Раммштайн" показал фрагменты еще двух треков из нового альбома
Полиция Ровно задержала троих участников драки со стрельбойПолиция Ровно задержала троих участников драки со стрельбой
Последние новости
Подгружаем последние новости