Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото

Парня госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото
Архивное фото
Фото: www.swrailway.gov.ua

В Харьковской области 13-летний мальчик упал с железнодорожного моста, когда пытался сфотографироваться с друзьями. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Инцидент произошел 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное.

"По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю ", - говорится в сообщении.

Его с травмами различной степени тяжести доставили в Харьковскую больницу скорой помощи. Состояние здоровья мальчика медики оценивают как средней тяжести.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня. У его друга - 70% ожогов тела.


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