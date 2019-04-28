Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото
Парня госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В Харьковской области 13-летний мальчик упал с железнодорожного моста, когда пытался сфотографироваться с друзьями. Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Инцидент произошел 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное.
"По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю ", - говорится в сообщении.
Его с травмами различной степени тяжести доставили в Харьковскую больницу скорой помощи. Состояние здоровья мальчика медики оценивают как средней тяжести.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее на крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня. У его друга - 70% ожогов тела.
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