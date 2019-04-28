В киевской квартире мужчина, угрожая сожительнице, подорвался на гранате
Мужчина погиб на месте.
В многоэтажном доме на улице Вишняковской в Киеве в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом пишет "Информатор".
Инцидент произошел 27 апреля около 23:15.
"По словам полиции, между мужчиной и женщиной возник конфликт, его причиной стали ее дети от предыдущего брака. В разгаре скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине. В этот момент прогремел взрыв", - говорится в материале.
Виновник взрыва 1975 года рождения скончался на месте, его сожительницу 1981 года рождения госпитализировали.
На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая", взрывотехники, спасатели ГосЧС и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Вознесенске военный погиб от взрыва гранаты. Уголовное производство открыли с пометкой "несчастный случай".
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Общество
28.04.2019 10:53