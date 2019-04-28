В киевской квартире мужчина, угрожая сожительнице, подорвался на гранате

В многоэтажном доме на улице Вишняковской в Киеве в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел 27 апреля около 23:15.

"По словам полиции, между мужчиной и женщиной возник конфликт, его причиной стали ее дети от предыдущего брака. В разгаре скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине. В этот момент прогремел взрыв", - говорится в материале.

Виновник взрыва 1975 года рождения скончался на месте, его сожительницу 1981 года рождения госпитализировали.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая", взрывотехники, спасатели ГосЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске военный погиб от взрыва гранаты. Уголовное производство открыли с пометкой "несчастный случай".