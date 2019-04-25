Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсеть

В убийстве подростки признались в присутствии родителей и психолога.

Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсеть
Фото: Макс Левин

В Жолкве Львовской области трое подростков в возрасте 15-17 лет жестоко убили своего 17-летнего знакомого из-за денежного долга. После убийства фото погибшего один из подростков опубликовал в социальных сетях. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Убийство произошло ночью 13 апреля. Трое подростков в подвале одного из жилых домов в Жовкве жестоко избили 17-летнего парня, который был должен им 12 тыс. гривен. Когда они увидели, что парень не подает признаков жизни, вынесли его тело за дом и закопали. При этом они сфотографировали тело погибшего и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

По факту публикации фотографии 24 апреля полицейские возбудили дело и начали расследование. Во время проверки информация об убийстве парня подтвердилась, полиция обнаружила тело погибшего и установила его личность.

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Предварительно установлено, что к убийству причастны двое жителей Жолквы возрасте 15 и 17 лет, а также 17-летний житель одного из сел района. Их допросили в присутствии родителей и психолога и они признались в преступлении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.


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