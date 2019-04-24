Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском

Строительство моста находится на финальной стадии.

Мэр Киева Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Столичный глава опубликовал видеозапись установки последнего пролета конструкции на своей странице в Фейсбуке.

"Оказывается, у строителей мостов тоже есть традиция с разбиванием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост "замыкается", - подписал ролик Кличко.

На видео попали кадры финальной стадии строительства.

Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста составит 210 метров, а перекрытие смотровых площадок будет выполнено из стекла. Также планируется обустройство велодорожки.

За ходом строительства Виталий Кличко следит лично и оперативно информирует киевлян о состоянии нового моста.

Напомним, в 2019 году мэрия Киева представит обновленными Пейзажную аллею и Аллею художников. Большой туристический маршрут по столице будет идти к новому пешеходному мосту, открытие которого запланировано на День Киева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человекВ Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питанияПод Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания
Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражахСтудент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах
Блок рекламы


Похожие новости
"Раммштайн" показал фрагменты еще двух треков из нового альбома
СМИ обнародовали видеодоказательства преступных действий банды криминального авторитета "Федора"СМИ обнародовали видеодоказательства преступных действий банды криминального авторитета "Федора"
В Ровно парень пробежался по автомобилю патрульных, снял все на видео и выложил в интернетВ Ровно парень пробежался по автомобилю патрульных, снял все на видео и выложил в интернет
Пьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста МетроПьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста Метро
Супрун опубликовала видеоролик с разъяснением, что означает согласие на секс
Посол в Турции опубликовал список пострадавших украинцев с затонувшего корабля "Волго-Балт-214"Посол в Турции опубликовал список пострадавших украинцев с затонувшего корабля "Волго-Балт-214"
В Киеве заработали пункты приема новогодних елок для утилизацииВ Киеве заработали пункты приема новогодних елок для утилизации
Новогодняя ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка, - полицияНовогодняя ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка, - полиция
Во Франции в новогоднюю ночь из-за поломки аттракциона люди на 9 часов застряли на высоте 52 метраВо Франции в новогоднюю ночь из-за поломки аттракциона люди на 9 часов застряли на высоте 52 метра
В Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассницаВ Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассница
Последние новости
Подгружаем последние новости