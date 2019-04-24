Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском
Строительство моста находится на финальной стадии.
Мэр Киева Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Столичный глава опубликовал видеозапись установки последнего пролета конструкции на своей странице в Фейсбуке.
"Оказывается, у строителей мостов тоже есть традиция с разбиванием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост "замыкается", - подписал ролик Кличко.
На видео попали кадры финальной стадии строительства.
Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста составит 210 метров, а перекрытие смотровых площадок будет выполнено из стекла. Также планируется обустройство велодорожки.
За ходом строительства Виталий Кличко следит лично и оперативно информирует киевлян о состоянии нового моста.
Напомним, в 2019 году мэрия Киева представит обновленными Пейзажную аллею и Аллею художников. Большой туристический маршрут по столице будет идти к новому пешеходному мосту, открытие которого запланировано на День Киева.
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