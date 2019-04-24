Мужчину, который в столичном супермаркете убил человека, нашли через 20 дней

Подозреваемому вменяют ч.2 ст.121 Уголовного кодекса.

Мужчину, который в столичном супермаркете убил человека, нашли через 20 дней
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская полиция нашла мужчину, который 3 апреля ударил в супермаркете "Сильпо" на улице Калнышевского другого посетителя, впоследствии скончавшегося.

Об этом сообщила прокуратура Киева.

Конфликт произошел в магазине, который находится в торговом центре "Полярный". Между двумя покупателями в очереди за пиццей завязалась перепалка, во время которой один из них нанес удар, после чего забрали пиццу и ушел. Друзья отвели пострадавшего домой.

Как позже оказалось, в результате удара и падения мужчина получил повреждение головного мозга, перелом костей свода и оснований черепа. Травмы были несовместимы с жизнью, и на следующий день мужчина скончался.

Подозреваемый 20 дней скрывался от правоохранителей, но в конечном итоге полиция установила, где находится мужчина, и задержала его. Во время обыска полицейские нашли одежду, в которой был подозреваемый во время конфликта.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса - умышленное нанесение тяжки телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Задержанного собираются арестовать, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человекВ Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питанияПод Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания
Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражахСтудент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернополе полиция нашла мужчину, укравшего у бывшей жены 4-месячного ребенкаВ Тернополе полиция нашла мужчину, укравшего у бывшей жены 4-месячного ребенка
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
В Киеве задержали мужчину, который изготавливал по 5 кг наркотика в неделюВ Киеве задержали мужчину, который изготавливал по 5 кг наркотика в неделю
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
Полиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в человека во время ссорыПолиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в человека во время ссоры
В Харькове будут судить 70-летнего иностранца, который 15 лет прожил в Украине с поддельном паспортомВ Харькове будут судить 70-летнего иностранца, который 15 лет прожил в Украине с поддельном паспортом
Неизвестные похитили человека в Святошинском районе КиеваНеизвестные похитили человека в Святошинском районе Киева
В Киеве устроили похищение человека ради социального эксперимента
В Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефонВ Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости