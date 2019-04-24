Задержана группа иностранных граждан, которые занимались поставкой наркотиков в ЕС.

В Киеве полицейские изъяли более 300 кг героина

Ночью полиция Киева в ходе спецоперации задержала группу иностранных граждан, которые занимались поставкой и организацией транзита наркотиков в Европу.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативниками Департамента противодействия наркопреступностью Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", - написал он.

Аброськин также отметил, что во время спецоперации было изъято более 300 кг героина.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin