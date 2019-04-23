Полиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве
Произведения украдены из музеев Европы.
Полиция устанавливает владельцев еще шести похищенных картин, изъятых при обысках у задержанных членов преступной группы, подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщается на сайте НПУ.
Произведения были похищены из музеев в Европе.
"Сейчас полицейские активно сотрудничают с австрийскими коллегами, поскольку одно из изъятых произведений живописи было похищен в конце ноября прошлого года в Вене", - отмечается в сообщении.
Ранее полиция передала Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов, найденную у подозреваемых.
15 апреля полиция задержала троих подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве. Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей, обнаружили несколько картин.
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Общество
23.04.2019 14:48