Полиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве

Произведения украдены из музеев Европы.

Полиция устанавливает владельцев еще шести похищенных картин, изъятых при обысках у задержанных членов преступной группы, подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщается на сайте НПУ.

Произведения были похищены из музеев в Европе.

"Сейчас полицейские активно сотрудничают с австрийскими коллегами, поскольку одно из изъятых произведений живописи было похищен в конце ноября прошлого года в Вене", - отмечается в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Ранее полиция передала Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов, найденную у подозреваемых.

15 апреля полиция задержала троих подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве. Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей, обнаружили несколько картин.


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