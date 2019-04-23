В Черниговской области пожарные весь день тушили горящий лес

По всей Украине сохраняется высокий уровень пожароопасности.

Фото: cn.dsns.gov.ua

В понедельник, 22 апреля, пожарные Черниговской области в течение 8 часов тушили лесной пожар вблизи села Андреевка. Огонь распространился на 15 гектаров, сообщает пресс-служба ГосЧС.

О пожаре сообщили около 13:30, локализовать огонь удалось только через два часа с применением пожарной авиации. Пожар охватил 5 га лесной подстилки и 10 га сухостоя и хвойного леса.

Ликвидировать пожар удалось только после восьми часов вечера.

Фото: cn.dsns.gov.ua

В связи с наступлением теплой погоды пожарные просят местных жителей быть осторожными с огнем и не допускать возгораний сухой травы в полях, и тем более не поджигать сухую траву, так как огонь распространяется с большой скоростью и может уничтожать как животных, так и создавать угрозу для жизни людей.

Напомним, ранее полиция завела уголовное дело на жителей с. Серединка Черниговской области за то, что они избили пожарных, приехавших на тушение сухостоя.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человекВ Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питанияПод Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания
В Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставкуВ Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставку
Блок рекламы


Похожие новости
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Полиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в человека во время ссорыПолиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в человека во время ссоры
Экоинспекция назвала предварительную причину массовой гибели рыбы в Житомирской областиЭкоинспекция назвала предварительную причину массовой гибели рыбы в Житомирской области
В Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электричкиВ Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электрички
В Донецкой области женщина получила травмы, подорвавшись на взрывчатке на кладбищеВ Донецкой области женщина получила травмы, подорвавшись на взрывчатке на кладбище
В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась гранатаВ Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната
В Черниговской области горят 40 гектаров заповедных территорийВ Черниговской области горят 40 гектаров заповедных территорий
В Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травыВ Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
В Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьераВ Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьера
Последние новости
Подгружаем последние новости