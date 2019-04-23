В Черниговской области пожарные весь день тушили горящий лес
По всей Украине сохраняется высокий уровень пожароопасности.
В понедельник, 22 апреля, пожарные Черниговской области в течение 8 часов тушили лесной пожар вблизи села Андреевка. Огонь распространился на 15 гектаров, сообщает пресс-служба ГосЧС.
О пожаре сообщили около 13:30, локализовать огонь удалось только через два часа с применением пожарной авиации. Пожар охватил 5 га лесной подстилки и 10 га сухостоя и хвойного леса.
Ликвидировать пожар удалось только после восьми часов вечера.
В связи с наступлением теплой погоды пожарные просят местных жителей быть осторожными с огнем и не допускать возгораний сухой травы в полях, и тем более не поджигать сухую траву, так как огонь распространяется с большой скоростью и может уничтожать как животных, так и создавать угрозу для жизни людей.
Напомним, ранее полиция завела уголовное дело на жителей с. Серединка Черниговской области за то, что они избили пожарных, приехавших на тушение сухостоя.
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Общество
23.04.2019 08:39