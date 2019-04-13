В Киеве провели соревнования медколледжей по первой неотложной помощи

Победу на турнире одержал медколледж №4.

Фото: Макс Требухов

В Киеве 12 апреля провели соревнования медицинских колледжей по первой неотложной помощи.

Как сообщает корреспондент LB.ua, турнир проходил на базе Киевского городского медицинского колледжа №4 на Братиславской улице. Его организовала тренинговая компания Центр специальной подготовки при поддержки центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава и общественной организации "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медпомощи".

В ходе соревнований студенты-медики демонстрировали умение проводить сердечно-легочную реанимацию взрослым и детям, использовать внешний дефибриллятор, ротовой воздуховод и мешок Амбу.

В сценарий соревнований входила помощь младенцу при попадании постороннего тела в горло; помощь при критическом кровотечении; тампонада раны при узловом кровотечении, накладывание шины и пр.

Победу на соревнованиях одержал медколледж №4, вторым стал колледж №3, третьим - колледж №1.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов


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