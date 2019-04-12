В Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференция

Обошлось без инцидентов.

В Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференция
Фото: Макс Требухов

В Киеве несколько человек пикетировали гостиницу "Турист", в которой с 12 по 14 апреля должна состояться Европейская Лесбийская Конференция (EL*C).

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места событий.

Участники акции пришли с плакатами "Гомосексуализм - это болезнь" и т.п.

На месте присутствовали правоохранители. Потасовок между участниками пикета не возникло.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Результаты выборов во многих европейских странах привели к власти лиц и движения, которые по-настоящему опасны для ЛГБТ-мужчин и женщин, что означает особенно враждебное отношение к лесбиянкам. Чтобы противостоять этой тенденции и показать другое лицо Европы, за месяц до выборов в ЕС в 2019 году, Вторая Европейская Лесбийская Конференция будет проведена в Киеве, в Украине", - говорится в анонсе мероприятия.

По мнению организаторов, лесбиянки в Украине являются одним из самых уязвимых сообществ, страдающей от сексуального, домашнего насилия и дискриминации.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, согласно результатам опроса Института Горшенина, в Украине толерантность к представителям сексуальных меньшинств ниже, чем к лицам, отбывшим уголовное наказание.


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