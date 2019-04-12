В Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференция
Обошлось без инцидентов.
В Киеве несколько человек пикетировали гостиницу "Турист", в которой с 12 по 14 апреля должна состояться Европейская Лесбийская Конференция (EL*C).
Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места событий.
Участники акции пришли с плакатами "Гомосексуализм - это болезнь" и т.п.
На месте присутствовали правоохранители. Потасовок между участниками пикета не возникло.
"Результаты выборов во многих европейских странах привели к власти лиц и движения, которые по-настоящему опасны для ЛГБТ-мужчин и женщин, что означает особенно враждебное отношение к лесбиянкам. Чтобы противостоять этой тенденции и показать другое лицо Европы, за месяц до выборов в ЕС в 2019 году, Вторая Европейская Лесбийская Конференция будет проведена в Киеве, в Украине", - говорится в анонсе мероприятия.
По мнению организаторов, лесбиянки в Украине являются одним из самых уязвимых сообществ, страдающей от сексуального, домашнего насилия и дискриминации.
Напомним, согласно результатам опроса Института Горшенина, в Украине толерантность к представителям сексуальных меньшинств ниже, чем к лицам, отбывшим уголовное наказание.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
12.04.2019 03:39