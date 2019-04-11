Прокуратура объявила о подозрении пятерым иностранцам, стрелявшим в предпринимателя

Пятерым иностранцам, которые 8 апреля ранили предпринимателя из травматического оружия на улице Каховской в Киеве , сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечают, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить автомобили, на которых злоумышленники скрылись с места событие, а их самих задержать. Задержанными оказались четверо граждан Азербайджана и гражданин Грузии в возрасте от 19 до 37 лет.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст.296 УК Украины - хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия.

10 апреля 2019 года Киевская местная прокуратура №4 направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители разыскивают других участников правонарушения