В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.
В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"В 9:35 во вторник в Шевченковский отдел поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины. Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа. От полученных повреждений он погиб", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.
Напомним, в январе в Дарницком районе Киева во время проведения работ на стройке погиб рабочий. Ранее во Львове 45-летний рабочий выжил после падения с седьмого этажа.
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10.04.2019 05:21