Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.

В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В 9:35 во вторник в Шевченковский отдел поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины. Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа. От полученных повреждений он погиб", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.