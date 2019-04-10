В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.

В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
Архивное фото
Фото: novostroyki.lun.ua

В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В 9:35 во вторник в Шевченковский отдел поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины. Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа. От полученных повреждений он погиб", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня.

Напомним, в январе в Дарницком районе Киева во время проведения работ на стройке погиб рабочий. Ранее во Львове 45-летний рабочий выжил после падения с седьмого этажа.


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