В Черниговской области горят 40 гектаров заповедных территорий

К тушению привлечена авиация.

В Черниговской области горят 40 гектаров заповедных территорий
Иллюстративное фото
Фото: dsns.gov.ua

В Черниговской области произошло возгорание на территории Межреченского регионального ландшафтного парка.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании камыша на территории Межреченского регионального ландшафтного парка вблизи села Тужар спасатели получили около 16:00 7 апреля.

На данный момент огонь распространился на площадь около 40 гектаров и продолжает распространяться на лес.

"По состоянию на 17:45 возгорание камыша тремя очагами на площади 16,5 га с распространением огня на лес (83 квартал) Межреченского регионального ландшафтного парка на площади около 40 га", - сообщают в ГосЧС.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 55 человек личного состава, 11 единиц техники, самолет АН-32П и вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева у "Быковнянских могил" горит 5 га травяного настила.


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