В Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице
При обыске у него также нашли гранату.
В Ужгороде правоохранители задержали мужчину, который пытался на улице продать ручной противотанковый гранатомет.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Закарпатской области.
"Правоохранителями задокументировано, что 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц города. Также, в ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий в рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, в Днепропетровской области мужчина забыл гранатомет в такси.
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05.04.2019 19:15