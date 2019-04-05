В Киеве осудили пару, убившую двух одиноких пожилых женщин

Мужчина получил пожизненное, а его сообщница - 14 лет тюрьмы.

В Киеве осудили пару, убившую двух одиноких пожилых женщин

Святошинский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему мужчине и 33-летней женщине за совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе двух умышленных убийств.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Отмечается, что жертвами всех преступлений становились одинокие пожилые женщины в возрасте от 72-х до 81 года.

Двое пострадавших пожилых женщин искали работу через объявления в интернете. Злоумышленники, согласно своему плану, представлялись своим жертвам супружеской парой и предлагали им работу няней для ребенка.

"Затем под надуманным предлогом назначали встречу в безлюдной местности и грабили, при этом даже не пренебрегая попытками вырывание золотых коронок у пострадавших. Продолжая свою преступную деятельность, злоумышленники выбрали в качестве жертвы пожилую женщину, сдающую в аренду комнаты на Железнодорожном вокзале Киева. Представляясь супругами, они сняли у 81-летней пенсионерки комнату, после чего ночью совершили ее убийство и завладели имуществом, денежными средствами и ценностями. Еще одной жертвой злоумышленников стала 78-летняя женщина, которую злоумышленники

хладнокровно задушили с целью завладения ценностями и денежными средствами", - сообщили в прокуратуре.

По результатам судебного разбирательства с учетом принципиальной позиции публичного обвинителя суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, п 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначил мужчине наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а женщине - 14 лет лишения свободы также с конфискацией.

Напомним, ранее в Киеве наркодилеры убили и закопали человека.


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