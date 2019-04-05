В Николаеве задержали группу наркодилеров, сбывающих метадон

Группировка состояла из пяти человек возрастом от 32 до 43 лет.

4 апреля николаевские правоохранители задержали группу наркодилеров, незаконно распространяющих наркотик метадон в Николаеве и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Группа наркодилеров состояла из 5 человек возрастом от 32 до 43 лет. Организатором являлся 43-летний житель Одессы. Как сообщается, он и некоторые члены банды уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ, а также за другие преступления.

Фото: npu.gov.ua

Сбыт метадона осуществлялся бесконтактным образом при помощи так называемых «закладок».

Фото: npu.gov.ua

Во время проведения обыска сотрудники полиции изъяли: само наркотическое средство (66 контейнеров, подготовленных для сбыта), предметы для изготовления этих контейнеров, деньги, средства связи, «черную бухгалтерию» и т.д.

Фото: npu.gov.ua

В задержании группировки участвовали детективы (отдел расследования особо тяжких преступлений), сотрудники Управления противодействия наркопреступности, СБУ , оперативное подразделение Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, с привлечением спецподразделения полиции КОРД и рота полиции особого назначения под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

На данный момент членам группировки объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по второй части статьи 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также по третьей части статьи 321 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ).

Фото: npu.gov.ua

Как сообщается на сайте полиции, в ближайшее время наркодилерам будет избрана мера наказания.