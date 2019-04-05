В Днепре полицейские задержали двух подозреваемых в сутенерстве

Один из них – россиянка, незаконно пребывающая на территории Украины.

В Днепре полицейские задержали двух подозреваемых в сутенерстве
Фото: npu.gov.ua

Полиция Днепропетровской области 3 апреля задержала двух сожителей-сутенеров, которые вовлекали жительниц Днепра в проституцию. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Один из сутенеров – 31-летний житель Днепра, а его напарница – 34-летняя гражданка РоSSийской Федерации, находившаяся в Украине незаконно.

По данным сотрудников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, женщина искала девушек и склоняла их к занятиям проституцией.

В обязанности ее сожителя входил жесткий контроль за дисциплиной секс-работниц, графиком их выхода на работу, поиском клиентов, координация действий девушек, а также их охрана. После оказания сексуальных услуг, которые оценивались от 600 до нескольких тысяч гривен, сутенеры забирали половину заработанного.

Сообщники арендовали в Днепре 7 квартир, в которых девушки принимали клиентов.

3 апреля 2019 года полиция провела обыски, в результате которых изъяли деньги, визитные карточки, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства, которые подтверждают преступление сожителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Злоумышленники задержаны, им грозит от 4-х до 7 лет лишения свободы.

Напомним, зимой 2019 года киевская полиция задержала хозяйку борделя в центре Киева. У нее было 2 арендованных квартиры (на Крещатике и на Большой Васильковской), а также 12 женщин для занятия проституцией.


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