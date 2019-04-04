В Киевской области пытались украсть 8 км кабеля спецсвязи
Задержаны несколько подозреваемых - работников одного из коммерческих предприятий.
Государственная служба специальной связи и защиты информации совместно с Национальной полицией Киевской области в конце марта задержали группу лиц, которые пытались украсть 8 км кабеля спецсвязи.
Об этом сообщается на сайте Госспецсвязи.
Отмечается, что на месте преступления была обнаружена и задержана группа подозреваемых - работников одного из коммерческих предприятий. По данному факту начато досудебное расследование.
"Госспецсвязи предупреждает: повреждение сетей специальной связи влечет за собой уголовную ответственность. В нынешних условиях ведения гибридной войны против Украины такие действия могут угрожать национальной безопасности и обороне страны, иметь признаки тяжких преступлений", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в декабре 2018 года в Кривом Роге мужчина разбился насмерть при попытке украсть кабель с крыши многоэтажки.
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Общество
04.04.2019 15:35
04.04.2019 15:35