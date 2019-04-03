В Киеве мужчина украл на рынке упаковку пакетов и натравил собаку на полицейских

В Святошинском районе Киева мужчина на рынке схватил упаковку пакетов и, убегая от продавцов и полиции, натравил на них собаку.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух мужчин со следами от укусов собаки. Они начали догонять грабителя, но тот натравил на них пса, который укусил и полицейского.

В итоге участковый офицер полиции применил табельное огнестрельное оружие: выстрел оказался для животного смертельным.

"Укусы собаки получили двое гражданских лиц и один полицейский. Им оказывают медицинскую помощь врачи "скорой", которых вызвали свидетели. Правоохранители задержали владельца животного в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему грозит наказание за грабеж (ст. 186 УК) и угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345 УКУ)", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в феврале патрульный застрелил стаффордширсокго терьера, который набросился на него, защищая своего хозяина, который устроил пьяный дебош в супермаркете.