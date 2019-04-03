В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраны

Повреждены три машины.

В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраны
В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраны
Фото: khersondaily.com

В селе Чонгар Генического района Херсонской области возле одного из аграрных предприятий произошла стрельба.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Поступило сообщение, что вблизи территории агропредприятия в селе Чонгар Генического района произошла стрельба. Полицейские предварительно установили, что событие состоялось с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Местное издание "Херсон Daily" пишет, что по машинам стреляли из автомата, в результате чего получили повреждения три автомобиля.

Фото: khersondaily.com

Напомним, в марте в Одессе задержали шестерых человек, которые устроили стрельбу на кладбище.


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