В Одессе восьмилетний мальчик умер во время удаления аденоидов
По факту смерти ребенка открытое уголовное производство.
Восьмилетний ребенок умер во время операции по удалению аденоидов в одной из больниц Одессы.
В пресс-службе Подольского отдела полиции в Одесской области сообщили, что мальчик умер в хирургическом отделении, не выходя из-под наркоза. Его тело уже отправили в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований, опросили медицинский персонал и родственников мальчика. В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти ребенка.
Начальник Подольского отделения полиции Николай Песчанский выразил соболезнования семье умершего. Также он попросил не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии.
Как сообщалось, в июле 2017 в Мариуполе двухлетний ребенок умер в кресле стоматолога.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
28.03.2019 15:45