В центре Кропивницкого прогремели взрывы и возник пожар
В ГосЧС пока ситуацию не комментируют.
Около 20:00 27 марта в Кропивницком произошло несколько взрывов, которые слышали в нескольких районах города.
Жители микрорайона Коваливка сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской, передает местное издание gre4ka.info.
В пресс-службе ГосЧС области пока ситуацию не комментируют.
В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке на улице Киевской, рядом с которой находится автостоянка и школа №20.
Сейчас на Коваливке погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.
По информации издания, в Коваливке недавно демонтировали одну незаконную заправку, а на днях в Александрии оштрафовали предприятие за незаконную газовую заправку.
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Общество
27.03.2019 18:28