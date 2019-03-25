В Тернопольской области ребенок сгорел, спрятавшись в трансформаторной будке

Спасти ребенка было невозможно.

В Тернопольской области ребенок сгорел, спрятавшись в трансформаторной будке

В городе Чортков Тернопольской области 14-летний школьник во время игры в прятки залез в трансформаторную станцию и сгорел заживо.

Об этом сообщает chortkiv.city со ссылкой на пожарно-спасательную службу.

"В первый день школьных каникул детвора в возрасте около 14 лет решила развлечься. На территории, где находится здание бывшей химчистки, две девочки и четверо мальчиков. по словам очевидцев, играли в прятки. Один из мальчиков зачем-то залез в трансформаторную подстанцию напряжением 10 кВ, видимо, хотел там спрятаться. К сожалению, парень сгорел на месте. Спасение ребенка было невозможным", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось около 18:00 25 марта.

На месте работает следственно-оперативная группа Чортковского отдела полиции.

Как сообщалось, в Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порноВ Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромовВ Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромов
В Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранатуВ Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату
40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал ИнтерполВ Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазинВ Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
Прокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийствоПрокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийство
Во Львовской области застрелили пограничникаВо Львовской области застрелили пограничника
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории ЧечниВ Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбленияВ Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Последние новости
Подгружаем последние новости