?Вышел трейлер девятого фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"

Вышел трейлер девятого фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" ("Once Upon a Time in Hollywood"), главные роли в котором сыграли актеры Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Люк Перри, Аль Пачино и другие.

Действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов, которого играет Ди Каприо и его постоянном дублере (Брэд Питт), которые пытаются выжить в новом Голливуде. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт (Робби) - актрисой и моделью, убитой бандой Чарлза Мэнсона.

"Однажды в Голливуде" станет первым фильмом Тарантино, снятым без участия кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого осенью 2017 года обвинили в сексуальном насилии и домогательствах.

Выход ленты в прокат запланирован на август 2019 года. Мировая премьера картины состоится на Каннском кинофестивале в мае.

Напомним, Тарантино заявил, что уйдет из профессии после того, как выпустит 10-й фильм. Фильм "Однажды в Голливуде" об убийствах банды Мэнсона будет девятым. Кроме того, есть вероятность, что режиссер снимет один из фильмов по вселенной "Стар Трека".