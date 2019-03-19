В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин

Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.

В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
Фото: Скриншот видео

Ночью в Киеве на Демеевском рынке полностью сгорели строительный магазин и кофейня.

Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в магазине со стройматериалами. Огонь распространился по помещению и перебросился на кофейню, которая стояла неподалеку.

На место происшествия приехали пожарные, но им не удалось спасти помещения и вещи, которые были внутри. И магазин, и кафе выгорели полностью - от них остался лишь металлический каркас.

Причины возгорания пока неизвестны. По информации медиков, пострадавших нет.

Напомним, в Кривом Роге в начале марта горел рынок, огонь тушили более трех часов.


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