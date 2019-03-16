В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
Мужчину арестовали на 40 суток.
В Харьковской области задержали гражданина РоSSии, который находился в международном розыске по подозрению в убийстве и хранении оружия и боеприпасов.
Об этом говорится на сайте полиции Харьковской области.
РоSSиянин с 20 февраля находился международном розыске по линии Интерпола и Европола.
Ему вменяют убийство пяти человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики в 2008 году. За совершение преступлений злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
РоSSиянин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Его арестовали на 40 суток.
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