В Кривом Роге в ночной перестрелке ранены трое мужчин

Один пострадавший остается в больнице, двое будут лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге в ночной перестрелке ранены трое мужчин
Фото: radio.vesti.ru

В ночь на 12 марта в Кривом Роге неизвестные ранили из огнестрельного оружия троих мужчин. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье "хулиганство с применением огнестрельного оружия", сообщает местное управление полиции.

Предварительно установлено, что пострадавшие получили телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ранений, они находятся в одной из городских больниц. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств дела и задержания лиц, причастных к совершению преступления.

По данным местных СМИ, неизвестные стреляли по машине такси, в которой находились водитель и двое пассажиров. Все трое госпитализированы. Сайт УНН уточняет, что водитель остался в больнице, а пассажиры будут проходить лечение амбулаторно.

Напомним, вчера вечером в Харькове неизвестные напали на мужчину на парковке и нанесли ему огнестрельное ранение. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.


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