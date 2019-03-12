Сильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в Украине

Порывы ветра продолжатся и сегодня.

Сильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в Украине
Последствия непогоды в Киеве
Фото: Вечірній Київ

За прошедшие сутки из-за шквального ветра и срабатывания защиты ЛЭП остались без электричества 537 населенных пукнтов в 15 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Киевской области обесточены 168 городков и сел, в Хмельницкой - 102, в Винницкой - 58, в Черкасской и Житомирской - по 56 населенных пунктов. Воздействию стихии подверглись также Сумская, Полтавская, Тернопольская, Донецкая, Кировоградская, Черновицкая, Львовская и Черниговская области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате падения деревьев и повреждения крыш зданий пострадали люди, зафиксировано два смертельных случая - в г.Коростышев при падении кровли торгового центра погибла женщина, еще один человек скончался в г. Хмельник в результате падения дерева. Травмы получили двое детей в Николаеве при падении дерева на маршрутку, и в Одессе.

В течение суток подразделения ГосЧС убрали более 160 поваленных деревьев. Для ликвидации последствий непогоды привлекались 1354 спасателей и 353 единицы.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Украине также возможны порывы ветра.


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