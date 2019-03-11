В Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослый
В автобусе во время происшествия находились полтора десятка пассажиров.
В Николаеве днем 11 марта дерево упало на маршрутку на перекрестке Пограничной и Садовой улиц. В результате происшествия госпитализированы двое детей и взрослый мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Николаевской области.
Во время падения дерева в салоне находились около 15 человек. Двое малолетних пассажиров и водитель автобуса получили травмы, их забрали в больницу.
В пресс-службе управления здравоохранения Николаевской ОГА изданию "Преступности.НЕТ" уточнили, что пострадали двое детей 3-х и 9-ти лет – у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Помимо этого, травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
Вызов о происшествии поступил спасателям в 13:49.
Напомним, что 10-11 марта шквальный ветер привел к гибели трех человек в Хмельнике, Виннице и Коростышеве.
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11.03.2019 13:33