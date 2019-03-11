В Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослый

В автобусе во время происшествия находились полтора десятка пассажиров.

В Николаеве днем 11 марта дерево упало на маршрутку на перекрестке Пограничной и Садовой улиц. В результате происшествия госпитализированы двое детей и взрослый мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Николаевской области.

Фото: news.pn
Фото: news.pn

Во время падения дерева в салоне находились около 15 человек. Двое малолетних пассажиров и водитель автобуса получили травмы, их забрали в больницу.

В пресс-службе управления здравоохранения Николаевской ОГА изданию "Преступности.НЕТ" уточнили, что пострадали двое детей 3-х и 9-ти лет – у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Помимо этого, травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Вызов о происшествии поступил спасателям в 13:49.

Напомним, что 10-11 марта шквальный ветер привел к гибели трех человек в Хмельнике, Виннице и Коростышеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
На 11-летнюю девочку в Виннице упало деревоНа 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево
Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человекаИз-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека
В Николаеве вооруженные подростки устроили разборки со стрельбойВ Николаеве вооруженные подростки устроили разборки со стрельбой
В Карпатах при спуске с Говерлы потерялись двое туристов из ОдессыВ Карпатах при спуске с Говерлы потерялись двое туристов из Одессы
В конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детейВ конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детей
Полиция Киева разоблачила студию порнографии с участием детейПолиция Киева разоблачила студию порнографии с участием детей
В Карпатах погибли двое туристовВ Карпатах погибли двое туристов
Двое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недострояДвое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недостроя
Пьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в НиколаевеПьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в Николаеве
На границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобилеНа границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле
Последние новости
Подгружаем последние новости