В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня

В селе Ивановка в Тернопольской области из-за сильного упала водонапорная башня.

Как сообщил местный сайт mediator.te, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят.

О пострадавших не сообщается.

Фото: mediator.te

Фото: mediator.te

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.

Днем 10 марта на 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево. Ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.