В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня

О пострадавших не сообщается.

В селе Ивановка в Тернопольской области из-за сильного упала водонапорная башня.

Как сообщил местный сайт mediator.te, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят.

О пострадавших не сообщается.

Фото: mediator.te
Фото: mediator.te

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.

Днем 10 марта на 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево. Ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщинаВ Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина
Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктовИз-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов
В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линииВ Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии
Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в ПольшеДесятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше
Из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого домаИз-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома
Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человекаИз-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"
Последние новости
Подгружаем последние новости