В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня
О пострадавших не сообщается.
В селе Ивановка в Тернопольской области из-за сильного упала водонапорная башня.
Как сообщил местный сайт mediator.te, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.
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Общество
11.03.2019 09:50