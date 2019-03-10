Из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома

Во Львове из-за порывов шквального ветра ночью в воскресенье, 10 марта, в двухэтажном жилом доме на улице Рыбной, 5 сорвало крышу. Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua

Отмечается, что при этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль.

В Галицкой районной администрации сообщили, что "контролируют ситуацию" и пообещали установить на поврежденный дом временное покрытие.

Напомним, ранее в Житомирской области сильный ветер сорвал крышу с магазина.