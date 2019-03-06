Три работницы салона красоты отравились угарным газом во Львове

Женщины госпитализированы в областную больницу.

Три работницы салона красоты отравились угарным газом во Львове
Архивное фото
Фото: www.rusnovosti.ru

Во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Инцидент произошел 5 марта около 20:00 в салоне красоты в Галицком районе. Трое женщин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

По сообщению местного сайта "032.ua", потерпевшим - 28,24 и 22 года.

"Помещение салона оборудовано двухконтурным газовым котлом. Работники ПАО “Львовгаз” временно прекратили подачу газа до салона красоты", - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу департамента по вопросам гражданской защиты.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками
Венгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаныВенгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаны
В Одессе напали на журналистаВ Одессе напали на журналиста
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничествоДвух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками
Во Львове искали взрывчатку на двух вокзалах и заправкеВо Львове искали взрывчатку на двух вокзалах и заправке
Пьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в НиколаевеПьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в Николаеве
Во Львове ГБР сообщило о подозрении нацгвардейцу за систематическое избиение коллегиВо Львове ГБР сообщило о подозрении нацгвардейцу за систематическое избиение коллеги
Во Львове аноним "заминировал" бар-ресторанВо Львове аноним "заминировал" бар-ресторан
Из Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во ЛьвовеИз Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во Львове
Во Львове женщина натравила собаку на прибывших по ее вызову полицейскихВо Львове женщина натравила собаку на прибывших по ее вызову полицейских
Жителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрываЖителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрыва
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского
Последние новости
Подгружаем последние новости