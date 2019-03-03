Один из самых разыскиваемых мафиози задержан в Италии после 14 лет в бегах

Босс неаполитанской каморры заочно приговорен к пожизненному сроку.

Один из самых разыскиваемых мафиози задержан в Италии после 14 лет в бегах
Фото: metropolitanmagazine.it

Итальянская полиция в субботу задержала одного из самых разыскиваемых мафиози - Марко Ди Лауро, четвертого сына бывшего босса неаполитанской каморры Паоло Ди Лауро. Преступник 14 лет находился в бегах.

38-летнего Ди Лауро нашли в скромной квартире на юге Неаполя. Во время задержания, как сообщает The Local, мафиози ел пасту. В операции участвовали 150 полицейских. Ди Лауро не оказал никакого сопротивления, и ему дали возможность переодеться и привести себя в порядок, перед тем как забрать в участок. Он высказал беспокойство о дальнейшей судьбе двоих своих кошек.

В квартире мафиози не было оружия и совсем немного денег.

Международный ордер на арест Ди Лауор выдали еще в 2006 году. Он был одним из четырех наиболее разыскиваемых преступников Италии. Местные СМИ утверждают, что он считается вторым самым опасным человеком в Италии после босса сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро.

По данным следствия, на счету Марко ди Лауро как минимум 4 убийства. В мае 2012 года Апелляционный суд Неаполя заочно приговорил его к пожизненному тюремному заключению. По данным полиции, три года назад Ди Лауро перенес пластическую операцию, чтобы изменить внешность.

Отец задержанного мафиози, Паоло Ди Лауро, с 2005 года сидит в тюрьме. По сообщениям, именно его сын Марко взял на себя управлением преступным кланом, который работает в бедных кварталах Неаполя.

У Марко Ди Лауро было девять братьев и одна сестра. Все братья сейчас либо в тюрьме, либо мертвы.


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