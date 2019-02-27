В Харьковской области поймали торговца оружием из зоны боевых действий

Изъяты гранаты, взрывчатка и большое количество патронов.

В Харьковской области поймали торговца оружием из зоны боевых действий
Фото: hk.npu.gov.ua

Сотрудники полиции и СБУ задержали жителя Изюмского района Харьковской области по подозрению в торговле оружием из зоны боевых действий.

По версии следствия, мужчина наладил противоправное перемещение оружия и боеприпасов с востока Украины и сбывал их на территории региона представителям криминальной среды.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи средств поражения. "Всего из незаконного оборота изъяты противотанковая граната РПГ-26, 2 тротиловых шашки, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательная трубка ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм", - заявила пресс-служба полиции.

Досудебное расследование проводится по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Спецоперацию провели при силовой поддержке спецподразделения СБУ "Альфа" под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.


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