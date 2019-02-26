Суд обязал Зайцеву и Дронова выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП

Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. гривен двум пострадавшим.

Суд обязал Зайцеву и Дронова выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП
Фото: mediaport.ua

Признанные судом виновными в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева и Геннадий Дронов, также обязаны солидарно выплатить почти 8 млн гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Об этом сообщает Укринфом.

"Суд принял решение по гражданским искам, заявленным семьями погибших и пострадавшими о моральной компенсации. Родственники погибших просили суд по 1 млн гривен за каждого погибшего, а пострадавшие в ДТП - от 100 до 500 тыс гривен для возмещения расходов на лечение. По решению суда Зайцева и Дронов должны солидарно выплатить почти 8 млн гривен компенсации. Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. гривен двум пострадавшим", - отметили в суде.

Ранее сегодня Киевский районный суд Харькова огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.


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