Суд обязал Зайцеву и Дронова выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП
Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. гривен двум пострадавшим.
Признанные судом виновными в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева и Геннадий Дронов, также обязаны солидарно выплатить почти 8 млн гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Об этом сообщает Укринфом.
"Суд принял решение по гражданским искам, заявленным семьями погибших и пострадавшими о моральной компенсации. Родственники погибших просили суд по 1 млн гривен за каждого погибшего, а пострадавшие в ДТП - от 100 до 500 тыс гривен для возмещения расходов на лечение. По решению суда Зайцева и Дронов должны солидарно выплатить почти 8 млн гривен компенсации. Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. гривен двум пострадавшим", - отметили в суде.
Ранее сегодня Киевский районный суд Харькова огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
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26.02.2019 16:48