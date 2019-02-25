Неизвестный обстрелял из автомата дом судьи в Ровно и бросил гранату во двор

Пострадавших нет, повреждены окна и фасад здания.

В ночь на понедельник, 25 февраля, в Ровно неизвестный обстрелял из автомата дом председателя городского суда и бросил во двор гранату.

Об этом LB.ua сообщил источник в МВД .

"25 февраля в 02:00, неизвестный бросил во двор домохозяйства председателя Ровенского городского суда Денисюка, 1961 г. р., гранату РГД-5, которая взорвалась, после чего из автоматического оружия обстрелял дом. Люди не пострадали", - сообщил он.

В результате взрыва и стрельбы повреждены окна и фасад здания. С места происшествия изъяты осколки гранаты и 10 гильз от патронов калибра 7,62 мм.

Ведется расследование.

Напомним, ранее, 12 февраля, в Ровно в дверь дома директора городского рынка бросили гранату.