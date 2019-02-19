Умер известный модельер Карл Лагерфельд

Креативный директор французского модного дома Chanel скончался на 86-м году жизни.

Умер известный модельер Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: 24 Канал

На 86-м году жизни умер немецкий модельер, креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на французское издание Closer.

Ранее сообщалось, что Лагерфельд несколько недель чувствовал себя плохо. В понедельник вечером его госпитализировали.

Причина смерти пока не называется.

Карл Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф. Он родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в УкраинеПолиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
Криминального авторитета "Федора" суд отпустил под круглосуточный домашний арест
В Киеве грабители отобрали у водителя сумку с $40 тыс. и 350 тыс. гривенВ Киеве грабители отобрали у водителя сумку с $40 тыс. и 350 тыс. гривен
На границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобилеНа границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле
Блок рекламы


Похожие новости
Умер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировойУмер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировой
Умер английский актер Альберт Финни, сыгравший Эркюля ПуароУмер английский актер Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро
В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"
Умер обладатель трех "Оскаров" композитор Мишель ЛегранУмер обладатель трех "Оскаров" композитор Мишель Легран
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
Умер режиссер-авангардист Йонас МекасУмер режиссер-авангардист Йонас Мекас
В Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделюВ Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделю
В Тернополе умерла студентка из Сьерра-ЛеонеВ Тернополе умерла студентка из Сьерра-Леоне
В Венгрии умер продюсер "Рэмбо" и "Терминатора" Энди ВайнаВ Венгрии умер продюсер "Рэмбо" и "Терминатора" Энди Вайна
В Японии умер старейший мужчина мира в возрасте 113 летВ Японии умер старейший мужчина мира в возрасте 113 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости