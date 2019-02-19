Во Львовской области на горнолыжном курорте горела гостиница

Пожар уничтожил верхний этаж здания.

Фото: facebook.com/andriy.velykyy

Во Львовской области на горнолыжном курорте Славское ночью выгорел последний этаж гостиницы "Терем".

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины.

Пожар возник 19 февраля в 00:07.

Фото: facebook.com/andriy.velykyy

Огонь охватил четырехэтажное здание с мансардой гостиницы "Терем". Потушить пожар спасателям удалось только утром, около 6 часов. Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух вывели 18 человек.

Фото: facebook.com/vedmezh


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