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Во Львовской области на горнолыжном курорте горела гостиница Пожар уничтожил верхний этаж здания. Фото: facebook.com/andriy.velykyy Во Львовской области на горнолыжном курорте Славское ночью выгорел последний этаж гостиницы "Терем". Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины. Пожар возник 19 февраля в 00:07. Фото: facebook.com/andriy.velykyy Огонь охватил четырехэтажное здание с мансардой гостиницы "Терем". Потушить пожар спасателям удалось только утром, около 6 часов. Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух вывели 18 человек. Фото: facebook.com/vedmezh

LB.ua

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