В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори

57-летняя женщина умерла от тяжелой коревой пневмонии.

В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
Фото: moz.gov.ua

В Киеве зафиксирован первый случай смерти от кори. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает "Укринформ".

В результате осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай из-за кори. Умерла 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на тромбоэмболию легочной артерии. Это - первый случай в больнице и в Киеве", - отметила врач.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения призывает СМИ активнее информировать украинцев о заболеваемости корью. С начала 2019 года от кори зафиксировано восемь смертей, среди погибших - двое детей.


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