В Кривом Роге 18 человек задержали за торговлю наркотиками

Проведены 60 обысков.

В Кривом Роге 18 человек задержали за торговлю наркотиками
18 человек задержали за торговлю наркотиками в Кривом Роге
Фото: Пресс-служба полиции

В Кривом Роге правоохранители задержали преступную группировку из 18 человек, которая занималась сбытом наркотиков.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.

Напомним, ранее СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области.


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