В Мукачево возбудили дело из-за поборов в детсадах

Уголовное производство квалифицировали по статье "Мошенничество".

Мукачевская местная прокуратура открыла уголовное производство на основании публикаций СМИ о том, что в детских садах города собирают деньги с родителей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Предварительная правовая квалификация - по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество). Вести следствие поручили Национальной полиции.

Основанием для публикаций в СМИ стали жалобы родителей в социальных сетях. 12 февраля одна из мам в фейсбук-группе "Мукачево.Так" пожаловалась на то, что у нее уже "нет сил постоянно сдавать по 100 грн" на моющие средства и другие потребности. "То швабры покупать каждый месяц в группу, то еще что-то нужно", - написала она.

Информацию о поборах подтвердили и другие родители детей: "В саду сдавала на все, на ремонты, подарки, при том что была еще в декрете и сама воспитывала сына. Имея доход в 1300 оплатить садик 200-250 грн и то прожить... И 300 на ремонт, потом подарки, потом новогодние подарки".

Местная журналистка Лариса Ступак пошла с этим вопросом к директору департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анне Сопковой, а информацией заинтересовались правоохранители.