В Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчел
"Таким образом мед становится более вкусным".
Сотрудники Новобугского отдела полиции Николаевской области провели обыски по местам проживания двух мужчин, у которых нашли марихуану и патроны.
Об этом сообщается на сайте полиции.
В ходе первого обыска правоохранители нашли более 50 мелкокалиберных патронов, происхождение которых 37-летний хозяин объяснить не смог. Он рассказал, что патроны могли найти и принести дети.
В ходе второго обыска полицейские обнаружили у 44-летнего владельца квартиры марихуану. Более 1,5 кг каннабиса он прятал в ящике в мастерской, а еще 140 г упаковал в пакет от кофе.
"По словам хозяина дома, наркотики он не употребляет, а хранил их для подкормки пчел. Мол, таким образом мед становится более вкусным", - сообщили в полиции.
Патроны и каннабис правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Напомним, ранее житель Харьковской области, у которого дома нашли 25 кг конопли, заявил, что заготавливал ее "для кроликов".
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Общество
08.02.2019 14:28