Мужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован без права залога

Также полиция инициировала служебное расследование о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств.

?Мужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован без права залога
Фото: mk.npu.gov.ua

Центральный районный суд Николаева арестовал на 60 суток без права внесения залога мужчину, который расстрелял супружескую пару.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

"Суд … избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, врио начальника ГУ Нацполиции области Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов в деле погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, 30 января возле здания Ленинского райсуда в Николаеве местный житель Герасим Багирянц расстрелял мужчину и женщину. 31 января ему сообщили о подозрении.

Погибшие супруги - жители Одессы Михаил Белов и его супруга. Накануне суд по делу о займе 40 тыс. долларов вынес решение в пользу Беловых.


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