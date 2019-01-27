Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арест
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд избрал меру пресечения для семерых подозреваемых в нападении на съемочную группу "Стоп коррупции". Об этом сообщили в Нацполиции Киева.
"Вчера Голосеевский суд города Киева принял решение - подозреваемые на время следствия будут находиться под ночным (с 21:00 до 7:00) домашним арестом", - отмечается в сообщении.
Нападение на журналистов произошло 25 января в Голосеевском районе Киева, когда съемочная группа хотела сделать материал о краже песка. В частности, злоумышленники разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали деньги.
Впоследствии полиция доставила в участок девять человек - предполагаемых участников конфликта, все они представились охранниками. Семерым из них объявили о подозрении в совершении разбоя. Во время обыска у фигурантов дела изъяли травматические пистолеты и патроны.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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