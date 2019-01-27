РоSSиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска, ранен охранник

Злоумышленника задержал персонал медучреждения.

РоSSиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска, ранен охранник
РоSSиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска

В Бердянске гражданин РоSSийской Федерации устроил стрельбу в здании городской больницы, в результате чего был ранен охранник. Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

“26 января в городской больнице Бердянска возник конфликт между двумя посетителями и охранником. В результате конфликта один из посетители достал оружие и дважды выстрелил в охранника больницы”, - говорится в сообщении.

После инцидента злоумышленник пытался убежать, однако был остановлен персоналом медучреждения.

Охранника медучреждения со слепым ранением головы доставили в больницу. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Отмечается, что злоумышленником оказался гражданин РоSSии 1978 года рождения. Мужчина задержан. По факту инцидента открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит до 7 лет заключения.

Напомним, ранее двое мужчин получили ранения в драке со стрельбой в Бердянске.


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