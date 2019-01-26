На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие

Сотни зданий повреждены.

На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
На Анталию за день обрушились несколько торнадо
Фото: severe-weather.eu

На курортный город Анталия на юго-западе Турции в субботу обрушились несколько торнадо. Об этом пишет Европравда со ссылкой на местные СМИ.

"Очевидцы сообщают о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом", - говорится в сообщении.

Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

Фото: severe-weather.eu

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждены, 208 получили средние повреждения.

Напомним, торнадо в американском Иллинойсе разрушило около 100 домов.


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