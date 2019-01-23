В Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделю

Эпидемии гриппа в стране нет.

В Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделю
Фото: Макс Требухов

В период с 14 по 20 января в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек, шесть из которых скончались.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения по итогам третьей недели 2019 года.

При этом в целом по Украине не превышен эпидемический порог, нет эпидемии гриппа. В то же время повышенные показатели заболеваемости зафиксированы в 5 областях: Черниговской, Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской.

По данным Минздрава, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 498,6 на 100 тысяч населения, что на 3,9% меньше эпидемического порога по Украине.

По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и среди детей до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно.

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 25 летальных случаев.

В министерстве сообщили, что в Украине за неделю вакцинированы 1 004 человека. С начала эпидемического сезона против гриппа привились 0,4% украинцев.


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