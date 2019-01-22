Полиция рассматривает две основные версии нападения на харьковского офицера угрозыска

К нападению на офицера отдела департамента уголовного розыска Алексея Логвиненко в Харькове могут быть причастны люди, причастные к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сегодня сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Те люди, которые причастны к совершению преступлений в отношении Олешко, к их организации, также могут быть причастны к нападению на офицера полиции", - сказал Аброськин.

Вторая версия нападения, которую рассматривает следствие, также связана с профессиональной деятельностью Логвиненко - с тем, что он документировал организованную преступную группу, действующую в регионе.

Как сообщил журналистам начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, Логвиненко уже пришел в себя, но его состояние тяжелое, он уже может дышать, но по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Нацполиции и ранили его в голову и шею.