Полиция рассматривает две основные версии нападения на харьковского офицера угрозыска
Нападавшие могли быть причастны к убийству "Сармата" или преступной группе, которую "вел" пострадавший.
К нападению на офицера отдела департамента уголовного розыска Алексея Логвиненко в Харькове могут быть причастны люди, причастные к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сегодня сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет "Интерфакс-Украина".
"Те люди, которые причастны к совершению преступлений в отношении Олешко, к их организации, также могут быть причастны к нападению на офицера полиции", - сказал Аброськин.
Вторая версия нападения, которую рассматривает следствие, также связана с профессиональной деятельностью Логвиненко - с тем, что он документировал организованную преступную группу, действующую в регионе.
Как сообщил журналистам начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, Логвиненко уже пришел в себя, но его состояние тяжелое, он уже может дышать, но по-прежнему находится в реанимации.
Напомним, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Нацполиции и ранили его в голову и шею.
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