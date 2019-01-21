В Запорожье четверо сотрудников частной клиники заразились корью от пациента

Вероятно. медики заразились от пациента, который не имел выраженных симптомов, но был опасен для окружающих.

Вспышка кори зафиксирована в поликлиническом отделении многопрофильной больницы «Вита-Центр» в Запорожье. Четыре случая заболевания корью зарегистрированы среди сотрудников больницы, сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

«Все заболевшие в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, 1 - привит по возрасту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое заболевших сотрудников госпитализированы в областную инфекционную больницу, еще двое - лечатся дома. Течение болезни у двух медработников - средней тяжести, еще у двоих, в том числе привитого, - легкое.

Источник заболевания не обнаружен, но медики предполагают, что инфекцию принес неустановленный пациент больницы, который в момент посещения медучреждения еще не имел выраженных симптомов, но был опасен для окружающих.

В «Вита-Центре» проведены лабораторные обследования людей, контактировавших с заболевшими, ведется наблюдение. Планируется проведение прививок лицам с низким иммунитетом к кори, которых определят после получения результатов лабораторного обследования. Данных о приостановке работы поликлиники нет.